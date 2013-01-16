《即时观点》日本11月核心机械订单增长3.9%,但企业投资可能继续承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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背景资料:
--日本资本支出已缺乏动能,企业因全球经济成长前景的不确定性而延后支出.与此同时,海啸强震后的重建工作起到的作用并未如预期中强劲.
--日本贸易逆差触及10个月高位后,11月经常帐赤字高于预期,凸显该国经济面临困境.
--很多析师预计,随着全球经济复苏,出口可能逐步回升,得益于日圆走软,而这归因日本央行放宽政策且首相安倍晋三力争扩大财政和货币政策.
--日本首相安倍晋三所在内阁周五批准了1,170亿美元支出计划以提振经济成长,令刺激方案总规模达到20.2万亿(兆)日圆(2,270亿美元),包括地方政府和民间部门企业的支出.(完) (编译 王翔琼; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。