《即时观点》日本11月核心机械订单增长3.9%,但企业投资可能继续承压

市场反应:

--参看汇市新闻,请点选 ,日圆兑美元报价请点选.

--参看日债新闻,请点选,日债期约报价请点选.

--参看日股新闻请点选,日经指数报价请点选.

链接:

浏览机械订单完整图表,请点选(here).

浏览趸售物价图表,请点选(here)

背景资料:

--日本资本支出已缺乏动能,企业因全球经济成长前景的不确定性而延后支出.与此同时,海啸强震后的重建工作起到的作用并未如预期中强劲.

--日本贸易逆差触及10个月高位后,11月经常帐赤字高于预期,凸显该国经济面临困境.

--很多析师预计,随着全球经济复苏,出口可能逐步回升,得益于日圆走软,而这归因日本央行放宽政策且首相安倍晋三力争扩大财政和货币政策.