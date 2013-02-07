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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:10 BJT

日本数据: 12月核心机械订单较前月增加2.8%,超过市场预估

路透东京2月7日 - 日本内阁府周四公布,12月核心机械订单较前月上升2.8%,表明全球经济复苏以及日圆贬值将鼓励企业增加资本支出.

市场预估中值为核心机械订单较前月下降0.7%.数据显示,11月和10月分别为上升3.9%和2.6%.

12月核心机械订单较上年同期下降3.4%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.

内阁府调查的制造商预计,1-3月核心机械订单料上升0.8%.10-12月为上升2.0%.

政府上调对机械订单评估,称其显示温和升温,此前其表示呈走软趋势.

浏览完整表格,请点选(here)(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
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