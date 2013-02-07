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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:14 BJT

日本经济: 政府上调对机械订单的评估,称机械订单呈现温和回升

路透东京2月7日 - 日本政府周四上调对机械订单的评估,并称机械订单显现温和回升.(完)
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