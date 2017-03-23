日本政府3月月报调升消费者支出评估 为三个月来首见

路透东京3月23日 - 日本政府3月经济月报调高对消费者支出的评估，为三个月来首次调升，因薪资上升及信心改善，带动消费增温。

日本政府维持整体评估不变，认为日本经济正在缓步复苏，但仍有一些疲软环节存在。

“整体而言，消费者支出持续复苏，”内阁府在周四公布的月度经济报告中表示。

这标志着较上月有所上调，内阁府上月表示，消费者支出复苏步伐停滞。

报告称，数据已显示出新车销售有所增长，而且消费者在餐馆及咖啡店的支出也在逐步上升。

内阁府维持评估不变，即认为资本支出显现复苏迹象，而且出口在回升。

内阁府还维持对楼市正在走软的评估不变，楼市走软在一定程度上归咎于出租物业的供应过剩。(完)