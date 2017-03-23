日本政府3月月报调升消费者支出评估 为三个月来首见

法巴银行资产管理部门品牌改名 公布业务增长战略
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透东京3月23日 - 日本政府3月经济月报调高对消费者支出的评估，为三个月来首次调升，因薪资上升及信心改善，带动消费增温。
日本政府维持整体评估不变，认为日本经济正在缓步复苏，但仍有一些疲软环节存在。
“整体而言，消费者支出持续复苏，”内阁府在周四公布的月度经济报告中表示。
这标志着较上月有所上调，内阁府上月表示，消费者支出复苏步伐停滞。
报告称，数据已显示出新车销售有所增长，而且消费者在餐馆及咖啡店的支出也在逐步上升。
内阁府维持评估不变，即认为资本支出显现复苏迹象，而且出口在回升。
内阁府还维持对楼市正在走软的评估不变，楼市走软在一定程度上归咎于出租物业的供应过剩。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 艾茂林/于春红)
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。