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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 11:28 BJT

日本政经: 政府考虑提名财务省财务官中尾武彦接任亚开行总裁--时事社

路透东京2月25日 - 日本时事通讯社周一报导,如果现任亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦担当下任日本央行总裁,日本政府考虑让财务省财务官中尾武彦出任下任ADB总裁.

消息人士周一对路透表示,政府可能提名ADB总裁黑田东彦担任下任日本央行总裁.

若黑田东彦被选择出任下任央行总裁,他担任ADB总裁的任期将缩短,这将削弱日本在该行的地位.ADB自1966年成立以来,总裁通常由日本人担任.(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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