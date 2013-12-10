日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透东京12月10日 - 日本央行周二公布，11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
11月 10月 9月 上年11月
M2 +4.3 +4.1 +3.9 +2.1
M3 +3.4 +3.3 +3.1 +1.9
广义流动性 +4.2 +4.0* +3.7* +0.3
*为修正数据。
参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。
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(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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