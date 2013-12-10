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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 08:29 BJT

日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%

路透东京12月10日 - 日本央行周二公布，11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

11月 10月 9月 上年11月

M2 +4.3 +4.1 +3.9 +2.1

M3 +3.4 +3.3 +3.1 +1.9

广义流动性 +4.2 +4.0* +3.7* +0.3

*为修正数据。

参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。

参看日本数据相关新闻，请点选 (完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)
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