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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 07:59 BJT

日本数据：10月M3货币供应额较上年同期增长2.6%--央行

路透东京11月12日 - 日本央行周三公布，日本10月M3货币供应额较上年同期增长2.6%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

10月 　 9月 8月 上年10月

M2 +3.2 +3.1* +3.0 +4.1

M3 +2.6 +2.5 +2.5 +3.3

广义流动性 +3.2 +3.2 +3.0* +4.2

注：*为修正数据。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

here (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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