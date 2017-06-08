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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 07:56 BJT

日本数据：5月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

    路透东京6月9日 - 日本央行周五公布，日本5月M3货币供应额较上年
同期增长3.4%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：
    
    
                  5月     4月     3月   上年5月
    M2           +3.9    +4.0*   +4.2    +3.3*
    M3           +3.4    +3.4*   +3.6    +2.8*
    广义流动性   +2.8    +2.6*   +2.4*   +1.9*

    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站：here
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
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