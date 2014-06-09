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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 07:55 BJT

日本数据：5月M3货币供应额较上年同期增长2.6%

路透东京6月10日 - 日本央行周二公布，5月M3货币供应额较上年同期增长2.6%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

5月 4月 3月 上年5月

M2 +3.3 +3.5* +3.6 +3.5

M3 +2.6 +2.8 +2.9 +2.8

广义流动性 +2.7 +3.2* +3.5* +3.2*

注：*为修正数据。

参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。(完) (编译 许娜；审校 白云)
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