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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:32 BJT

日本数据：6月M3货币供应量同比增长2.4%--央行

路透东京7月9日 - 日本央行周三公布，日本6月M3货币供应量较上年同期增长2.4%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

6月 5月 4月 上年6月

M2 +3.0 +3.3 +3.5 +3.8

M3 +2.4 +2.6 +2.8 +3.1

广义流动性 +2.8 +2.9* +3.3* +3.5

注：*为修正数据。

参看完整图表，请浏览日本央行网站： here。 (完)
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