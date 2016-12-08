日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月9日 - 日本央行周五公布，日本11月M3货币供应额较上 年同期增长3.4%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 11月 10月 9月 上年11月 M2 +4.0 +3.7 +3.5 +3.3 M3 +3.4 +3.1* +3.0 +2.7 广义流动性 +1.9 +1.6* +1.6* +3.8 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。