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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 07:57 BJT

日本数据：11月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

路透东京12月9日 - 日本央行周五公布，日本11月M3货币供应额较上
年同期增长3.4%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：
    
                 11月     10月    9月   上年11月
    M2           +4.0    +3.7    +3.5    +3.3
    M3           +3.4    +3.1*   +3.0    +2.7
    广义流动性   +1.9    +1.6*   +1.6*   +3.8

    注：* 为修正值。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
     here
    (完)
  
 (翻译 张荻； 审校 张涛)

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