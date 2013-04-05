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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 11:37 BJT

日本金融：央行政策或使政府融资成本保持极低水准直到2014年底--穆迪

“但长期来看，我们认为存在风险。主要集中在国内储蓄是否仍然保持高位，足够为上升的债务融资。另一个就是，若没有一个可持续的财政结构，对日本公债(市场)的信心可能逐渐削弱。”

穆迪维持对日本政府公债Aa3的评等，展望为稳定，称国内储蓄规模较大，且具有强大的外汇储备，可以使其政府债务维持在较高水准。(完) (编译 李爽; 审校 李春喜)
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