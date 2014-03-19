日本经济：央行和政府可能在9月前推出更多刺激政策--前央行副总裁

“我预测最早在4-6月扩大量化宽松的可能性很大，最迟在7-9月，”武藤敏郎表示，他现在担任大和总研的理事长。

周三公布的路透调查显示，受访的16位分析师中有七位预计日本央行将在7月放宽政策，三位预期在4月30日，两位预期在10月31日。还有两位认为今年央行不会放宽政策。

武藤敏郎称，政府有“很大”可能性在始于4月的财年扩大支出，以增强今年的财政刺激政策，因为政府正在考虑2015年是否再次上调消费税。(完)