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国际财经 | 2016年 9月 27日 星期二 13:32 BJT

日本央行副总裁中曾宏称结构性改革需与宽松货币政策一道刺激经济

路透东京9月27日 - 日本央行副总裁中曾宏周二表示，日本央行已经采取措施压低实质利率，但还需进行结构性改革以推升经济增长潜力。

“日本央行上周采取了大胆的措施...但仅仅那样是不够的。需要进行结构性改革以促进创新，”他在一个研讨会上说。

中曾宏还表示，从美国大选辩论中看出来的贸易保护主义升温，以及反全球化，都是阻碍全球贸易扩张的因素。(完)

(编译 杜明霞；审校 汪红英)

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