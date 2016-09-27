日本央行副总裁中曾宏称结构性改革需与宽松货币政策一道刺激经济

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月27日 - 日本央行副总裁中曾宏周二表示，日本央行已经采取措施压低实质利率，但还需进行结构性改革以推升经济增长潜力。
“日本央行上周采取了大胆的措施...但仅仅那样是不够的。需要进行结构性改革以促进创新，”他在一个研讨会上说。
中曾宏还表示，从美国大选辩论中看出来的贸易保护主义升温，以及反全球化，都是阻碍全球贸易扩张的因素。(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。