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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 09:15 BJT

日本经济：灵活的市场操作将有助稳定长期利率--央行副总裁中曾宏

路透东京5月31日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示：

* 央行承诺只要有必要就会继续实施量化宽松

* 买入公债时，有必要仔细监控购债对债市的影响

* 长期利率预计不会大幅上升

* 灵活的市场操作将有助于稳定长期利率

* CPI有可能在央行预测期的后半段达到目标水准

* 在实施量化宽松的情况下，想达到物价目标提高通胀预期是关键

* 央行购债不是为了给财政赤字融资

* 预计政府将采取有关财政纪律的措施(完)
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