日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称无法承诺两年内实现2%的通胀目标

路透东京3月5日 - 被日本政府提名为央行副总裁的中曾宏周二表示，他无法承诺在两年内实现2%的通胀目标，但他将竭尽全力尽早实现目标。

“很难说(目标)能在两年内实现，”中曾宏在众议院审议听证会上表示，并称可能存在多种影响物价的因素。