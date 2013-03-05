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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 11:34 BJT

日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称无法承诺两年内实现2%的通胀目标

路透东京3月5日 - 被日本政府提名为央行副总裁的中曾宏周二表示，他无法承诺在两年内实现2%的通胀目标，但他将竭尽全力尽早实现目标。

“很难说(目标)能在两年内实现，”中曾宏在众议院审议听证会上表示，并称可能存在多种影响物价的因素。

首相安倍晋三上周提名中曾宏为下一任日本央行副总裁，以推进更多积极的货币宽松政策，来实现2%的通胀目标，并结束持续近20年的通缩局面。中曾宏目前在日本央行负责国际业务。(完) (编译 梁瑞雪;审校 徐文焰)

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