日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称无法承诺两年内实现2%的通胀目标

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透东京3月5日 - 被日本政府提名为央行副总裁的中曾宏周二表示，他无法承诺在两年内实现2%的通胀目标，但他将竭尽全力尽早实现目标。
“很难说(目标)能在两年内实现，”中曾宏在众议院审议听证会上表示，并称可能存在多种影响物价的因素。
首相安倍晋三上周提名中曾宏为下一任日本央行副总裁，以推进更多积极的货币宽松政策，来实现2%的通胀目标，并结束持续近20年的通缩局面。中曾宏目前在日本央行负责国际业务。(完) (编译 梁瑞雪;审校 徐文焰)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)