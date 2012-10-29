日首相暗示大选可以等 激怒在野党

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透东京10月29日电（记者 Tetsushi Kajimoto）---日本首相野田佳彦周一明确表示，并不急於召集大选，提到很多工作尚未完成，以及“政治真空”的风险。他的讲话可能激怒在野党，在野党一直敦促野田佳彦按照承诺早日举行大选。
野田佳彦承诺加强与日本央行的合作，以支持日本经济，重复政府过去用来向央行施压的措辞。
上周野田内阁批准了53亿美元的财政刺激计划，经济学家认为规模太小，不会起多大作用。野田内阁还向日本央行施加更大的压力，日本央行料在周二的会议上加大货币刺激。
“为了完成我‘对未来的责任’，我不能半途而废。我们不应随意制造将导致政策停滞的政治真空，”野田佳彦说道。
野田佳彦曾於8月承诺“很快”举行大选，从而获得在野党对上调消费税的支持。
但是野田佳彦并未明确表示何时将举行大选，大选必须在明年8月以前举行。分析师认为，近期野田佳彦不大可能举行大选，因执政党--民主党在民调中支持率不佳。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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