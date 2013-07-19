日本经济料稳步复苏 中国经济放缓构成潜在风险

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透东京7月18日 - 最新公布的路透调查显示，日本经济在本财年会稳步复苏，受助于民间消费强劲以及出口增长，但中国经济成长放缓或对日本前景形成风险。
日本首相安倍晋三的超级宽松货币政策和大规模政府支出配合，将继续支撑经济成长，预计在参议院选举过后，安倍晋三料将推进落实景气恢复刺激策略。
安倍领导的自民党料将在7月21日的参议院选举中赢得绝大多数席位，从而结束六年来由反对党派掌控参议院的那种“扭曲国会(twisted parliament)”局面。
路透对25位分析师进行的调查显示，全球第三大经济体--日本预计在截至2014年3月的财年成长2.7%。该调查在7月11-16日期间展开，结果与6月调查基本一致。
日本经济增速料在2014/15财年放缓到0.5%，因消费税上调一事计划于2014年4月开始生效，这将抵消掉税率上调前出现的消费大增效应。
“出口和企业获利料将继续自日圆贬值中受益，”NLI基础研究所的齐藤太郎表示，“股价上升带来的人气改善可能会暂时受阻，但消费税上调前出现的需求大涨，料将支撑起民间支出活动。”
工业产出本财年料按年升3.8%，下财年料增长2.4%，较4月调查时对应数据的3.4%和1.2%有所升高。
“内需受惠于政府经济政策，提振了企业工业生产活动。外部需求也逐渐跟了上来。”斋藤称。
不过，分析师表示，中国经济放缓可能是日本经济成长最大潜在风险，尽管这不太可能成为立即性的威胁。
中国二季度GDP增速放缓至7.5%，为全球金融危机以来第二低速，中国政府面临加快改革步伐以刺激经济的压力。
该调查并显示，扣除消费税提高的影响，2014财年日本核心消费通胀将上升0.7%，2015财年将上升0.8%。
而日本央行最新的预估分别是上升1.3%和1.9%。
另一位路透调查显示，明年日圆将走软，受美联储加快缩减资产购买而引发的美元全线升势推动。
**对参议院选举之后的期待**
18位分析师中有14人预计，在参议院选举过后，由安倍晋三领导的政府将推进改革并放松管制，因选举结果有望打破过去六年来时常构成政策阻碍的政治僵局。
19位分析师中有15人认为，选举后政府的优先任务将是针对税收和社保体系的全面改革。
根据调查结果，其次的重点是企业税率下调与劳动市场改革。
明治安田生命经济师小玉佑一说，“这些都很重要，但从日本老龄化社会的中长期稳定增长出发，为一个稳定的社会保障体系铺设道路是十分迫切的，”
“如果选举后能有一个稳定的政府，将有助于应对亟待解决的问题。”(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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