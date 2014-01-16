日本数据：11月核心机械订单较前月增长9.3%，增幅远超市场预期

路透东京1月16日 - 周四公布的政府数据显示，日本11月核心机械订单较前月增长9.3%，增幅高于预期，且为连续第二个月增长，表明企业可能加大投资以满足旺盛的国内需求。

扣除船舶和电力设备的核心机械订单按月增幅远超市场预估的1.2%，10月核心机械订单增长0.6%。

11核心机械订单较上年同期增长16.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。

政府上调对机械订单的评估，称机械订单呈趋势性增长。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：(here)(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)