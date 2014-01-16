日本数据：11月核心机械订单较前月增长9.3%，增幅远超市场预期

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京1月16日 - 周四公布的政府数据显示，日本11月核心机械订单较前月增长9.3%，增幅高于预期，且为连续第二个月增长，表明企业可能加大投资以满足旺盛的国内需求。
扣除船舶和电力设备的核心机械订单按月增幅远超市场预估的1.2%，10月核心机械订单增长0.6%。
11核心机械订单较上年同期增长16.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。
政府上调对机械订单的评估，称机械订单呈趋势性增长。
欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：(here)(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。