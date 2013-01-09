重发-《日本经济焦点》 今年经济料缓慢复苏,"安倍主义"是后盾

(重发去掉标头的冒号)

* 政府致力于财政纪律以及央行独立性是成功的关键

* 日圆弱势将持续,至少会到春季

* 当前国内需求料对日债收益率构成抑制

* 朝正确的方向进展,细节和政治问题将是关键

路透东京1月9日 - 若首相安倍晋三的大规模财政支出、积极的货币宽松措施以及日圆走弱能产生足以击退顽固通缩的动能的话,那么日本经济预计将在2013年稍稍复苏.

分析师表示,2013年上半年的复苏或还将受到全球经济加速的提振,并有可能随着消费者赶在2014年4月消费税上调前抓紧采购,而在今年晚些时候加速.

实际GDP增速可能平均在1%左右,一些经济学家甚至预计,"安倍经济主义"一揽子刺激措施可能会将增速最高推至2%.新政府的这些措施旨在将日本从长达15年之久的几无无间断的通缩中拯救出来.

整体而言投资者认为,安倍晋三意识到了政治措施是日本最大的希望,但也是最大的风险,新任首相将表现出刺激经济增长的强烈决心.

安倍政府成功的关键在于保持经济刺激举措,同时削减公共债务并维护日本央行的独立性.之前的几届日本政府也有过一系列类似的政策组合,但最终失败,原因就是这几届政府途中突然改变了立场.

"最大的风险就是,政府无力全程贯彻其刺激政策直到完全确信经济复苏,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Takao Hattori说,"这是日本最后的机会."

日本2012年名义GDP规模料降至了约470万亿日圆(5.4万亿美元),而1997年时为523万亿日圆的峰值.

日本央行大力放松政策的举措料将帮助缓解日圆持续的强势,提升国内出口商在全球市场上的竞争力,同时改善企业盈利.与此同时,公共工程支出料支撑经济.

但并非所有的分析师都认为可靠且可信的货币宽松策略和安倍政府大规模的公共工程项目能够胜任这个工作.

"日本经济在2013年的重点是新任政府如何规划出一个成长策略并加以执行,而不是严重依赖货币宽松和财政刺激措施,"瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄说.

"单靠量化宽松无法抗击通缩,同时如果在公共工程上的大举开支导致借款更多,那么其效果可能适得其反,"山本康雄称.他的此番话是指日本不断膨胀的债务规模已达到GDP的近237%.

熟悉日本央行想法的消息人士说,央行在1月21-22日的会议上将如安倍要求的那样,采纳2%的通胀目标,同时也会抵挡住威胁其货币政策独立性的挑战.

分析师表示,政府寻求与日本央行协调以达成经济成长没什么不对,但他们警告称若做得太过火,则可能会引发市场以"甩卖日本"的形式大举反扑.

"重点在于两方都得把自己份内工作做到最好,日央行的责任是货币政策,政府则是在于提升潜在成长率,二者缺一不可,"日本经济研究中心(JCER)的Nobuyasu Atago表示.

**弱势日圆支撑强劲成长**

分析师及交易商预期,2013年美元将在80-90日圆间波动,从而支撑日经指数守在10,000-12,000点.10年期日本公债收益率(殖利率)可能在0.8%-1.0%之间交投,收益率曲线趋陡,以反映财政恶化的升水,因为会有更多债券发行以融通公共支出.

交易商预期日圆至少在4月之前都将承压,届时新任日本央行总裁将出炉,预料支持安倍拉高通胀政策的人将获得指派.

"全世界迅速意识到,安倍晋三是认真地在向日央行货币政策施压,"GFT Forex市场策略师Neal Gilbert表示,该公司认为2013年底之前日圆可能会贬至94日圆兑1美元.

日圆的升势料受限于80日圆附近,因机构投资人可能会以日本贸易收支恶化为由而想要抛售日圆.

不过无限量印钞可能会迅速使得当前对经济有利的日圆疲势转化为"甩卖日本".

多位分析师指出,日圆兑美元贬值10日圆理论上可使消费者物价增幅扩大0.5个百分点,但实际上可能只会增加0.1-0.2个百分点,因日本根深蒂固的通缩问题是由需求极度贫乏所造成,印钞票及削弱币值对于解决此问题的成效有限.

"日央行持续强力宽松政策以打击通缩至为重要,必要时采取进一步行动...但若想着说一旦我们有了通帐,所有人就会高兴起来,这样的想法很危险,"前日本央行理事平野英治表示.

JCER的Atago表示,过去日本公债收益率蹿升的幅度局限在约100个基点,各市场尚未体验到扩大财政升水的实质效应,因此使人难以预测当公众对于货币价值的信任感丧失时的潜在市场反应.但等到这样的情势发生可能为时已晚.

"恢复财政稳健的承诺,必须配合财政支出及大胆货币政策.政府应该留意不要让日圆抛售从修正强势日圆走势演变成'甩卖日本',"他说道.

分析师还担心一旦政府明年延迟上调消费税的计划,将遭到市场的报复.该计划是日本推动财政改革意愿的试金石.

为避免重蹈覆辙,政府必须同时兼顾追求放松管制和税收改革,以促进就业市场的好转和薪资的提高.

"安倍的政策方向是对的,但以公共项目为中心的支出方式让人担忧.如果通胀上升而薪酬却没有,就只会为消费者支出降温并有损于经济发展,"大和SB投资的基金经理Takeo Okuhara称.

"消费税上调是无可避免的,但关键在于税收是用于重塑财政体质,而不是被浪费."

**收益率料受抑**

在安倍的政策下,44万亿日圆的新债发行上限不复存在了,但投资者认为这既不会引发恶性通胀,也不会造成收益率飙升.

"2%的通胀率非常难以实现.如果希望达到通胀且薪资成长,则结构性改革是必需的.但这些是要几年时间才能完成的任务."大和证券首席固定收益策略师Toru Yamamoto称.

对于安倍的政策声明,日债的反应是收益率曲线趋陡,表明市场对于新债供应心存担忧.政府拟出售超过5万亿日圆新债来为预算融资.

不过,市场预期央行将通过扩大公债购买范围至包括剩余期限最长五年的债券,以扩大资产购买计划,这种预期令收益率面临下行压力,与此同时,银行等关键投资者对于10年期日债的需求保持强劲.

"日本投资者将继续买入10年期公债,因市场流动性佳且风险管理极为严格,国内投资者将持续支持日债市场,"大和SB投资的基金经理Takeo Okuhara称.

主要风险包括美国对财政紧缩迟迟拿不出解决方案,意大利2月和德国9月的大选可能改变欧元区推动财政改革和维系欧元区完整的努力的基调,另外还有中国的经济前景.认为上述因素不会对世界经济造成重大威胁的乐观情绪,已帮助激励日圆抛盘.

"美国经济的复苏是非常重要的.日本出口大量资本品,因此其出口与海外资本支出趋势息息相关,"美银美林首席日本分析师Masayuki Kichikawa表示.(完)