修正-《焦点》日本工业生产和出口大幅下滑，经济或处于衰退边缘

(修正第二段错字，“库存挤压”应为“库存积压”)

* 工业生产和出口下滑，令复苏受威胁

* 日本央行可能面临放松政策的压力，进一步加税的决策更加复杂

* 工业生产降幅为2011年海啸灾难以来最糟

* 出口下滑反映出工业向海外迁移

路透东京7月30日 - 日本经济可能处在衰退边缘，因工业生产遭遇2011年以来最大降幅，而上周公布的数据显示，出口意外下滑，这让央行面临放松政策的压力，也使是否加税的决定变得复杂。

政府周三公布的数据显示，日本4月上调消费税后，生产萎缩和库存积压的情况，比1997年加税时更加严重，当年的加税导致了一场严重衰退。

同时日本出口连续两个月下滑，让日本央行的判断遭到质疑，央行认为出口目前在弥补加税冲击消费对经济的不利影响。

日本首相安倍晋三之前通过激进的货币刺激举措和扩大政府支出，在提振经济增长和对抗通缩方面取得了明显效果，但目前经济复苏步履蹒跚。

“我们可能不会衰退，但也不能说经济在成长轨道上，”Mizuho Securities Research & Consulting资深分析师Norio Miyagawa称。

“政府对加税将更加犹豫不决，”他指的是在年底决定是否推进进一步加税的计划。

“日本央行可能认为，通胀仍然在正常轨道上，但到明年就不一定坚持这种论断了。”

**工业生产和出口下滑**

周三公布的数据显示，日本6月工业生产较前月下滑3.3%，创2011年3月地震海啸灾变以来最大降幅，也大于路透预估的1.2%降幅。

经济产业省一位官员说，出货连续第五个月下滑，让人想起日本上次的经济衰退。

“产出明显下滑，足以让你思索经济是否真的OK，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。

上周数据显示，日本6月出口较上年同期下滑2.0%，不但逊于分析师预估的增加1.0%，而且是连续第二个月下滑。5月出口同比下降2.7%，为15个月来首次同比下降。

根据路透调查，上周分析师们预期日本4-6月当季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩5.6%，之后将在本季反弹2.5%。

但本周的数据让人怀疑此预期能否成真。分析师考虑调降预估，有些分析师甚至认为会下滑7-9%。若真是如此，日本整个会计年度的经济将很难有成长。

日本央行总裁黑田东彦一直乐观地认为央行的大规模刺激举措、以及劳动力短缺加剧等产能受抑问题，将确保日本摆脱近20年的物价下滑局面，在下一财年实现央行的2%通胀率目标。

在最新数据公布之前，分析师一致认为，即使他们对央行出台更多宽松举措的预期降温，日本央行也不可能达成通胀目标。

日本央行和政府官员一直高估了出口的韧性，部分归因于数据表现不稳定，而且也未能及时反映日本制造业如何将生产移转海外，国内制造业空洞化的现象。

**日企将生产转向海外**

日本前四大汽车生产商周三表示，6月出口下滑，这不是因为全球需求降低，而是主要因为这些企业增加海外产量，以更接近销售市场。

本田汽车 6月出口较上年同期减少45%，降幅最大。此前该公司于今年开始在墨西哥一新厂生产畅销车型飞度(Fit)，不再向北美出口这款车型。

“出口疲弱令人困惑，”熟悉日本央行想法的一名官员称，“在某些阶段，需要增加出口以实现持续的经济复苏。”

多年来受到通缩和人口下滑的困扰，日本企业将生产转向海外已经有一段时间，而且2011年国内产能开始下滑后，这种向外转移的速度加快。

向日本企业建立海外业务提供咨询的管理顾问称，即便日本经济在安倍晋三的领导下反弹，而且日圆贬值提高日本出口商竞争力，但日企仍有兴趣将工厂转至海外。

安倍承诺削减企业税并成立经济特区以减少约束，希望借此吸引企业投资。但一些分析师说，仅凭这些举措，可能不会重振生产和投资。

生产下滑可能促使日本央行在下周的政策会议上，下调对工业生产处于“温和上升趋势”的评估，改称工业生产正在“减弱”。

日本央行还可能被迫下调对经济前景的乐观看法，因央行官员并不确定出口何时以及是否会反弹。

“关键是7-9月能否持续正面的经济周期，”熟悉日本央行想法的一位人士说。(完)