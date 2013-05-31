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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 08:15 BJT

日本数据：4月工业产出较前月增长1.7%，预估为增长0.6%

路透东京5月31日 - 日本经济产业省周五公布，4月工业生产较前月增长1.7%，连续五个月上升,表明出口上升促使企业增加产出。

路透调查得出的市场预估中值为增长0.6%，3月为增长0.9%。

数据还显示，制造商预料5月和6月产出分别为持平和下滑1.4%。(完) (翻译 张荻 审校 李爽)
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