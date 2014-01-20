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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 12:40 BJT

日本数据：11月工业生产修正后为较前月下降0.1%，产能利用率降至99.1

路透东京1月20日 - 日本经济产业省周一公布，11月工业生产修正后为较前月下降0.1%，显示经济复苏步伐可能放慢。

11月工业生产初值为较前月增长0.1%，10月为增长1.0%。

11月产能利用率指数较前月下滑0.5%至99.1。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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