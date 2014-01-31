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亚洲 | 2014年 1月 31日 星期五 22:30 BJT

日本数据：12月工业生产较前月增长1.1%，预估为增长1.2%

路透东京1月31日 - 日本政府周五公布的数据显示，12月工业生产较前月增长1.1%，显示强劲的国内需求支撑经济，消费者赶在4月日本上调消费税之前购物。

但增幅略低于路透调查分析师预估中值的增长1.2%，11月为下滑0.1%。

数据并显示，接受经济产业省调查的日本制造商预计，1月工业产出较前月增长6.1%，2月产出较前月增长0.3%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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