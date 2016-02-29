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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:32 BJT

更新版 1-日本数据：1月工业生产增速为一年最快，但前景仍然不确定

“工业生产可能较数据显示的情况疲弱。2月工业生产料将下滑，并抵消1月的增长，3月的反弹也将会疲弱，”经济产业省的一名官员称。

数据显示，受访的制造业者预期2月工业生产下滑5.2%，3月将增长3.1%。

经济产业省维持对工业生产的评价不变，称“数据起伏不定”。

日本10-12月经济环比年率萎缩1.4%，幅度大于预期，因民间消费和出口大幅下滑。

分析师称，本季度即使出现复苏，也将会疲弱，因为国内外需求疲软。

即便日本央行上月决定采取负利率，但市场持续动荡提振日圆上涨，削弱了日本股市，使外界猜测未来数月央行将再次宽松政策。(完)

(编译 李婷仪/李春喜; 审校 戴素萍/王丽鑫)

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