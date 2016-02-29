更新版 1-日本数据：1月工业生产增速为一年最快，但前景仍然不确定

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“工业生产可能较数据显示的情况疲弱。2月工业生产料将下滑，并抵消1月的增长，3月的反弹也将会疲弱，”经济产业省的一名官员称。
数据显示，受访的制造业者预期2月工业生产下滑5.2%，3月将增长3.1%。
经济产业省维持对工业生产的评价不变，称“数据起伏不定”。
日本10-12月经济环比年率萎缩1.4%，幅度大于预期，因民间消费和出口大幅下滑。
分析师称，本季度即使出现复苏，也将会疲弱，因为国内外需求疲软。
即便日本央行上月决定采取负利率，但市场持续动荡提振日圆上涨，削弱了日本股市，使外界猜测未来数月央行将再次宽松政策。(完)
(编译 李婷仪/李春喜; 审校 戴素萍/王丽鑫)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选