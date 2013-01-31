日本数据: 12月工业生产较上月增长2.5%,增速创11年6月以来最快

《香港报摘》--经济日报3月29日

**头版头条** --腾讯以17.78亿美元入股电动车先锋特斯拉（Tesla）的5%股权，成为后者的第五大股东。 **其他** --国有银行农行和交行盈利分别增长2%和1%，略胜预期，惟未告别低增长；派息比率则维持30%不变。 --国泰君安香港H股的国际配售已录得数倍超购，但以孖展（保证金融资）认购则暂未足额。 --比亚迪公布去年全年盈利50.52亿元人民币，按年增长79%，与业绩快报一致，每股派息0.178元。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请点击下列代码** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)