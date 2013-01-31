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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 08:20 BJT

日本数据: 12月工业生产较上月增长2.5%,增速创11年6月以来最快

经济产业省受访的制造商预计,1月工业生产将增长2.6%,2月工业生产料上升2.3%.

经济产业省上调对工业生产的评估,称有迹象显示工业生产跌势正在放缓.先前其表示工业生产处于下行趋势.

参看更多细节,可点选经济产业省官方网站(here)

参看日本数据相关新闻,请点选 (完) (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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