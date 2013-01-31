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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 08:14 BJT

日本经济: 经济产业省上调对工业产出评估,称产出显示暂停下滑迹象

路透东京1月31日 - 日本经济产业省上调对工业产出的评估,称产出正在显示暂停下滑的迹象.日本12月工业产出增速为2011年6月以来最快.(完)

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