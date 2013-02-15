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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 12:57 BJT

日本数据: 12月工业产出修正后较上月增长2.4%

路透东京2月15日 - 日本经济产业省周五公布的数据显示,12月工业产出修正后较上月增长2.4%,受运输设备和通用机械部门升温带动.

12月工业产出初值为增长2.5%,11月为下降1.4%.

数据显示,12月产能利用率指数较上月上升2.9%至84.6.

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here).(完) (编译 王翔琼; 审校 张荻)
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