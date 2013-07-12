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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 12:47 BJT

日本数据：5月工业生产修正为较前月增长1.9%--经济产业省

路透东京7月12日 - 日本经济产业省周五公布，5月工业生产修正后为较前月增长1.9%，说明内需强劲帮助工厂活动稳步增长。

5月工业生产初值为较前月增长2.0%，4月为增长0.9%。

经济产业省称，5月产能利用率指数较前月上升2.3%至98.1。(完)
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