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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 08:01 BJT

日本数据：6月工业生产较前月下滑3.3%逊于预期，为五个月来首次下降

数据显示，接受调查的制造业者预期7月产出将增长6.5%，但8月将下降0.9%。

经济产业省维持对工业生产的评估不变，称其正显示出温和上升趋势。

浏览完整数据表格，请点选以下网址：

(here)(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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