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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 08:07 BJT

日本数据：5月工业生产较前月增长0.5%，分析师预估为增长0.9%

路透东京6月30日 - 日本经济产业省周一公布的数据显示，5月工业生产较前月增长0.5%，由前月的下跌中反弹。这一迹象暗示4月消费税上调后需求萎缩可能是暂时现象。

路透调查访问的分析师预测，5月工业生产较前月增长0.9%。4月下降了2.8%。

日本制造商预计6月工业生产较前月下降0.7%，预测7月增长1.5%。

经济产业省维持工业生产的评估不变，称趋势逐渐趋平。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)
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