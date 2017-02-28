焦点：日本1月工业生产意外下滑 因对美汽车出口放缓

路透东京2月28日 - 日本1月工业生产意外下降，为六个月来首次，主要因对美国汽车出口步伐放缓。这表明日本经济的持续复苏面临困难。

虽然包括日本在内的亚洲出口从去年年底开始复苏，但在美国保护主义抬头之际，这种上升势头能否持续仍未可知。

日本经济产业省周二公布的数据显示，1月工业生产较前月意外下降0.8%，路透调查分析师预估中值为增长0.3%。12月工业生产修正为上升0.7%。

1月工业生产环比降幅为2016年5月来最大。而且前景不容乐观，接受经济产业省调查的制造商预计，2月份工业生产或增长3.5%，但3月份或下降5.0%。

“本季度工业生产或将放缓，是对10-12月强劲工业生产的反应，”瑞穗总和研究所资深经济分析师德田秀信表示。

“但工业生产料仍将温和上升，受中国智能手机等信息技术相关需求，以及美欧和资源出口国以及新兴市场经济复苏的支撑，但有关美国经济政策的前景仍有不确定性。”

经济产业省周二公布的另一份数据显示，1月零售销售较上年同期上升1.0%，高于市场预估中值的上升0.9%。

零售销售连续第三个月按年增长，显示出消费者支出在逐步上升。

**特朗普带来的不确定性**

日本去年10-12月经济环比年率为增长1.0%，增幅较第三季的1.4%放缓。

面对复苏缓慢及消费者物价低迷， 日本央行去年9月大幅调整货币政策框架，以更适应长期对抗通缩，之前实施三年的大规模资产购买举措未能促使通胀率升至2%。

经济产业省维持对工业生产的评估，称其正在升温。

但有证据显示日本经济仍疲软，经济复苏疲弱且前景不确定，对上述看法构成挑战。

日本乃至全球决策者担心的是，美国总统特朗普的经济政策存在不确定性。特朗普多次承诺将退出自由贸易，这引发保护主义情绪蔓延的担忧。

经济产业省表示，工厂限制生产的部分原因是，对美国的汽车出口放慢。特朗普此前指责日本等大型经济体窃取美国就业机会。

上个月，特朗普将炮口瞄准丰田汽车(7203.T)，警告该全球最大的汽车生产商，扬言若丰田向美国出口在墨西哥制造的汽车，将向丰田征收“高额边境税”。

本月出炉的数据显示，日本1月对美国出口较上年同期下滑6.6%，延续2016年多数时间对美国出口疲弱的趋势。(完)