日本过劳死相关索赔创下纪录 年轻人与女性日渐成为受害者

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月6日 （记者 Stanley White） - 日本与过劳死相关的索赔创下纪录。以前“工薪族”是过劳死的主要受害者，现在年轻雇员和女性雇员也日渐成为受害者。

日本的劳动力需求为1991年来最高，每位申请人对应1.28份工作，这应可帮助首相安倍晋三吸引更多人加入劳动大军，以应对人口减少的影响；但劳动法律执行不严意味着一些企业更多压榨员工，有时候这导致悲剧性后果。

据日本厚生劳动省数据，在截至2015年3月底的年度，针对由过度工作引发的精神疾病和自杀而提起的索赔案例增至1,456例，创下纪录，索赔集中于医疗、社会服务、船运和建筑业。这些行业经常面临员工短缺。

日本过劳死受害者国家辩护律师（National Defense Counsel for Victims of karoshi）秘书长Hiroshi Kawahito称，真实数字可能高出10倍，因政府不愿承认此类事件。

“针对这个问题，政府组织了许多讨论会、制作了许多标语，但这只是政治宣传，”他说道。

“真正的难题在于减少工作时间，而政府对此作为不足。”

日本厚生劳动省没有回应置评请求。

1980年代以来一直处理过劳死相关案件的律师Kawahito称，他处理的案件中，以前95%案件涉及中年男性白领，但现在约20%案件事关女性。(完)