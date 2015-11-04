日本经济：首相安倍要求制定实现600万亿日圆GDP的行动计划

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透东京11月4日 - 日本首相安倍晋三周三指示政府在月底前制定出行动计划，助其实现未来五年日本经济规模扩张五分之一至600万亿日圆(4.95万亿美元)的目标。
安倍希望这些举措能够鼓励日本企业增加资本支出并提高薪资，藉此创造一个由民间部门引领的增长周期。
“我希望经济财政大臣甘利明制定出让GDP达到600万亿目标的紧急措施。”
一些经济学家称，鉴于日本名义国内生产总值(GDP)规模上个财年末仅有491万亿日圆，安倍的GDP目标不切实际。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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