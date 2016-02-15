日本第四季萎缩程度大于预期 加深全球放缓疑虑

日本经济去年第四季按环比年率萎缩1.4%，因消费支出下滑。决策者担心金融市场动荡可能损及脆弱的复苏，该数据凸显首相安倍晋三在提振经济摆脱停滞问题上所面临的挑战。分析师表示，市场揣测当局会采取更多的宽松措施，在上月决定对金融机构存在央行的部分准备金采取负利率之后，日本央行的政策弹药似乎正在枯竭。路透