路透专访: PIMCO缩短日本公债部位存续期,反映日本央行态度转变

路透东京2月5日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)日本投资组合经理人正直知哉指出,PIMCO正在将资金由超长期日本公债转入较短期限公债,因预期日本政府的促进成长政策,加上央行将换上更加积极对抗通缩的总裁,将导致收益率(殖利率)曲线陡化.

正直知哉表示,日本央行已经跨出改变格局的第一步,设立2%的通胀率目标,并且转变过去容忍通缩的态度.

"现在已设立了2%通胀率目标,不论由谁担任下任日本央行总裁,肯定会比(现任总裁)白川更加积极宽松货币政策,"正直知哉周二接受路透专访时表示.

他表示,对于延长超宽松政策的预期心理,将使10年期日本公债收益率今年维持在0.7-1%区间.

"政府正在采行促进成长策略.日本央行已经改成追求温和通胀的立场.基于这些环境因素改变,你无法再用和以前一样的方式看待日本公债,"正直知哉称.

他指出,投资人对于持有超长期日本公债,必须要求获得更多溢价,因为预期日本首相安倍晋三的政策可能最终带领日本脱离通缩,另一个因素则是,市场可能担心日本为了支应庞大财政支出,新发行债券规模超出市场吸纳能力,而推升公债收益率,这个潜在风险虽小,但确实存在.

他并称,由于预期收益率曲线将陡化,PIMCO已经持续调整投资组合,缩短日本公债部位平均存续期,由10年左右降至七至八年.