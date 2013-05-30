日本数据：5月制造业PMI升至51.5，行业扩张速度为近一年来最快

该指数连续第三个月仍处于荣枯分水岭50的上方，并显示制造业创下2011年8月以来最快扩张步伐。

这一数据将受到日本首相安倍晋三的欢迎。安倍的财政和货币扩张性政策已帮助改善了市场信心且打压了日圆汇价。

该报告与近期公布的一系列数据均体现了安倍政策所带来的初步益处。安倍政策旨在结束困扰了日本长达15年的通缩局面，同时把日本经济拉回到可持续增长的道路上来。

“年中临近，5月Markit/JMMA制造业采购经理人指数的结果说明，‘安倍经济学’所带来的反弹之势没有要消退的迹象。”

5月制造业PMI新出口订单指数分项指标从4月的52.2升至52.6。

5月制造业PMI产出分项指数从4月的52.1升至52.5，显示产出正在以2011年10月以来的最快速度增长。(完)