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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 07:37 BJT

日本数据: 12月制造业PMI降至45.0,为逾三年来最低

"日本制造业在12月继续经受国内外需求疲弱的双重打击."Markit资深分析师Paul Smith指出."随着日本进入技术性衰退,最新的数据也未能表明,经济在今年最后几个月显露出任何实质性改善的迹象."

12月新出口订单分项指数从11月的45.1降至43.3,为7月以来最快萎缩速度.

12月PMI产出分项指数从前月的46.7降至44.4,表明产出萎缩速度为去年4月以来最快.

分析师预期,日本第四季国内生产总值(GDP)将下滑,从而连续三个季度出现萎缩,因出口急剧下降、与中国的领土争端以及国内消费放慢将经济推入衰退.(完)

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