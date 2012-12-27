日本数据: 12月制造业PMI降至45.0,为逾三年来最低

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
"日本制造业在12月继续经受国内外需求疲弱的双重打击."Markit资深分析师Paul Smith指出."随着日本进入技术性衰退,最新的数据也未能表明,经济在今年最后几个月显露出任何实质性改善的迹象."
12月新出口订单分项指数从11月的45.1降至43.3,为7月以来最快萎缩速度.
12月PMI产出分项指数从前月的46.7降至44.4,表明产出萎缩速度为去年4月以来最快.
分析师预期,日本第四季国内生产总值(GDP)将下滑,从而连续三个季度出现萎缩,因出口急剧下降、与中国的领土争端以及国内消费放慢将经济推入衰退.(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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