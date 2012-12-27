日本数据: 12月制造业PMI降至45.0,为逾三年来最低

"日本制造业在12月继续经受国内外需求疲弱的双重打击."Markit资深分析师Paul Smith指出."随着日本进入技术性衰退,最新的数据也未能表明,经济在今年最后几个月显露出任何实质性改善的迹象."

12月新出口订单分项指数从11月的45.1降至43.3,为7月以来最快萎缩速度.

12月PMI产出分项指数从前月的46.7降至44.4,表明产出萎缩速度为去年4月以来最快.