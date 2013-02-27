日本数据: 2月制造业PMI升至48.5,萎缩速度为8个月来最慢

该指数低于50的荣枯分水岭,但萎缩速度为去年6月以来最慢.

"数据仍然说明,在2013年第一季期间,工业将继续对整体经济构成拖累,"Markit经济学家Paul Smith说.

"事实上,根据我们迄今所获得的信息,该行业在第一季有可能出现1%左右的下滑."

新出口订单指数由前月的44.2升至47.4,亦表明萎缩速度为6月以来最慢.

产出分项指数与1月的48.1持平.(完)