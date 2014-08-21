日本政府考虑提拨1万亿日圆为下一财年刺激支出--日经

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透东京8月21日 - 据日经新闻周四报导，日本政府考虑提拨1万亿(兆)日圆为下一财年刺激支出，以减轻定于明年10月实施的消费税上调举措所带来的经济痛楚。
日经援引未具名消息人士的话报导称，政府准备在8月底决定预算指导方针，倾向于在下一财年预算中预留出此笔资金。
日经报导称，这笔资金可能用于公共工程项目，以及补助中小企业。
安倍政府已表示，将在进入今年年底时决定是否按计划在明年将把消费税从8%提高至10%。
日本政府4月已将消费税从5%上调至8%，造成消费支出下滑且引发有关经济前景的隐忧。(完)
(编译 许娜/李婷仪 审校 白云)
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