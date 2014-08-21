日本政府考虑提拨1万亿日圆为下一财年刺激支出--日经

路透东京8月21日 - 据日经新闻周四报导，日本政府考虑提拨1万亿(兆)日圆为下一财年刺激支出，以减轻定于明年10月实施的消费税上调举措所带来的经济痛楚。

日经援引未具名消息人士的话报导称，政府准备在8月底决定预算指导方针，倾向于在下一财年预算中预留出此笔资金。

日经报导称，这笔资金可能用于公共工程项目，以及补助中小企业。

安倍政府已表示，将在进入今年年底时决定是否按计划在明年将把消费税从8%提高至10%。

日本政府4月已将消费税从5%上调至8%，造成消费支出下滑且引发有关经济前景的隐忧。(完)

(编译 许娜/李婷仪 审校 白云)

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