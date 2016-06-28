焦点：日本拟出台刺激方案因应英国脱欧冲击 涵盖协助中小企业

2010年8月9日，资料图为在东京拍摄的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京6月28日 - 在英国公投退出欧盟引发震撼后，日本经济财政大臣石原伸晃周二表示，日本政府将制定一套经济刺激方案，其中料将包括协助中小企业措施。

日本高层官员亦表示，金融市场目前开始逐渐恢复平静，但重申将继续作好准备，应对日圆可能突然跳升。

石原伸晃与记者谈话时，并未回答有关刺激方案规模或经费来源的提问，但消息人士已向路透披露，基于对出口、内需以及在英国营运的日本企业的担忧，日本政府打算至少支出10万亿(兆)日圆(980亿美元)。

“对于减轻英国公投给日本中小型企业的影响，存在一些担忧。”石原伸晃说道。“采取措施为小企业提供流动性是我们推出经济刺激方案的重要组成部分。”

石原伸晃参加了经济财政谘问会议的会后发表了上述言论。

在上周英国举行公投之前，日相安倍晋三曾表示，计划将于秋天采取全面性的经济举措以重振经济。现在看来可能性进一步增加。

英国退欧令全球股市应声下滑，日圆兑美元来到两年半高点，这都让日本政府谨慎以待。

石原伸晃说道，目前尚没有明显迹象表明流动性紧张，决策者正密切关注市场动向。

在周二的常规美元供应操作中，企业要求日本央行提供14.7亿美元贷款，远高于英国公投前上次同类操作中的资金规模。

虽然相比近期来说，这个规模算高，但比起2008年雷曼兄弟倒闭之后，日本央行数以百亿美元计的供应规模，周二的金额仍算低。

日圆升值威胁到日本经济，因为会打压出口商获利，并加大因进口价格降低带来的通缩压力。

“汇市出现了极度紧张的走势，”日本内阁官房长官菅义伟说。

“为了不让这样的走势继续下去，我们将高度密切关注市场，会比以往给予更多的关注，并将在必要时果断做出回应。”

英镑经历了更加惨烈的跌势，兑美元触及30多年低位。围绕英国和欧盟之间经济关系的不确定性、以及对英国首相卡梅伦继任者的困惑，都可能进一步考验七国集团(G7)危机应对机制。

“在G7召开紧急电话会议前，各国都不确定英国央行必须动用多少外汇储备来支撑英镑，我想如果英镑遭遇抛售，我们可能需要联合支持英镑，”日本财务大臣麻生太郎称。

“事实上，英国并未要求联合干预支持英镑。”(完)