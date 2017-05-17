调查：日本央行总裁黑田东彦明年4月任期满后料将连任

路透东京5月17日 - 路透对分析师的访查显示，日本央行总裁黑田东彦在当前任期于明年4月结束后可能连任，进入第二个五年任期，但调查显示，分析师也强力支持由其他央行高官取代黑田东彦接任央行总裁。

分析师一致认为，不管明年由谁接任日本央行总裁，大概都要面临缩减超宽松货币政策的艰巨任务。

“无论谁担任央行总裁，对日本央行来说，要采行退场策略的必要措施，都将很艰难，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示，他认为没有理由替换黑田东彦。

半数以上的受访者对黑田东彦的领导力给出正面评价，但多数分析师也认为他采取的政策有负面影响，其中包括干扰债市。

日本央行一直致力于让日本摆脱通缩。但在三年多的大规模资产购买并未能刺激通胀率升向2%目标后，该央行去年9月调整了政策框架，政策目标从印钞速度转向利率。

路透5月8-16日进行的调查显示，30名分析师中有13名预计，黑田东彦首个任期明年4月到期后，他将连任五年。

分析师预期的届时将担任总裁的人选，并不一定是他们认为的“合适”人选。

只有七名分析师认为黑田东彦是“合适”人选。

六名分析师预计日本央行副总裁中曾宏将被升任为总裁，但仅有四名认为他是“合适”人选。

五位受访者预计，日本央行理事雨宫正佳将出任下任总裁，但有九位受访者认为他是合适的选择。

其他受访分析师则认为日本金融厅长官森信亲、日本驻瑞士大使本田悦朗、以及哥伦比亚大学教授伊藤隆敏可能出任央行总裁。

调查显示，在34位受访分析师中，有22位对黑田东彦过去四年的政策管理给予了积极的评价，12位分析师称真的不认同黑田东彦的表现。

超过半数的受访者表示，黑田东彦的政策具有负面效应，例如加剧日本公债市场波动，以及负利率对金融行业产生的不良影响。

由于市场已适应日本央行的大规模购债计划，购债放缓的任何迹象都会加剧市场波动，引发央行可能早于预期退出刺激措施的猜测。

黑田东彦周二称，当适宜的时间到来时，他“相当肯定”日本央行可以顺利地退出其大规模的货币刺激措施。但他还称，日本央行“总是”有空间扩大货币刺激规模。

**撤出刺激**

大多数接受调查的分析师预测，日本央行下次政策调整将是撤出货币政策刺激，有四位预测将在今年稍晚开始。

有四位表示，会在明年上半年出现；有八位认为是在明年下半年；有10称将在2019年的某个时候或者更晚。

“核心消费者物价增速料将升向1%。如果升向1.5%，日本央行让日债收益率目标约为零的政策就难以维持不变，”瑞穗总合研究所资深经济分析师武田淳表示。“即使日本央行调高收益率目标，其货币政策仍属宽松。”

分析师预测，包括油品但不包括生鲜食品的核心消费者物价指数，本财年涨幅将会升至0.7%，明年则会来到0.9%；这分别略低于4月预测的增长0.8%和1.0%。

调查显示，预期日本自4月起的财年经济将增长1.4%，下财年则增长1.0%。上个月的调查则分别为增长1.3%和1.1%。日本是全球第三大经济体。(完)