尽管日本央行大幅放松政策 日本家庭仍对风险避之不及--调查

路透东京10月14日 - 一项调查显示，仅有约30%的日本家庭有投资股市的经历，而且近80%表示，哪怕一项投资有可能带来丰厚回报，他们也不愿意冒险。这凸显出要扭转日本家庭避险观念的难度。市场广泛认为，日本长期处于通缩状态，就是归咎于该国家庭的这种避险心理。

日本央行2013年推出激进货币刺激计划的主要目标之一，就是通过建立起公众对于通胀会加速的预期，来推动家庭将资金从存款转移至投资方面。

日本金融广报中央委员会进行的这项调查显示，除了仅有31.6%的家庭表示曾投资过股市外，只有17.3%的家庭曾投资过外币计价的资产。

调查显示，受访者被问到如果投资10万日圆(972美元)，一年后得到2万日圆增值和损失1万日圆的机率各为50%，那么他们是否会投资时，78.6%的家庭表示不会投资。

“调查凸显出日本家庭的一些特征，其中之一就是强烈的回避风险，”金融广报中央委员会官员Noriaki Kawamura称。

“与美国及欧洲家庭相比，日本家庭的金钱管理也往往较为保守及稳定，”他周五向路透表示。

这项调查从2月29日至3月17日访问25,000户家庭，是日本对金融知识及家庭投资行为的首次最完整调查。英文版调查结果于本周公布。

日本的金融知识水平落后欧美。这项调查是决策高层希望提升日本金融教育、鼓励民众避免囤积现金、勇于接受更多风险的努力之一。(完)