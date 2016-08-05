调查：日本第二季GDP成长率料放缓 因需求不振

路透东京8月5日 - 周五公布的路透调查显示，日本第二季经济成长料将放缓，受到国内需求乏力及出口停滞拖累。

疲弱的经济成长对于首相安倍晋三而言将是一大挫败，安倍首相本周表示，改组后的内阁首要任务为让经济成长，并击败通缩。

调查21位分析师的结果显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率料为成长0.7%，第一季环比年率为成长1.9%。

与前季相较成长率料为0.2%，第一季则为较前季成长0.5%。

瑞穗总研资深分析师Hidenobu Tokuda表示，“内需及出口仍不振，在此同时闰年所带来的提振效应已经消散，因此成长率可能较低。”

“日圆强劲对出口造成的影响可能很快就会看到。我们预期今年出口可能仍维持疲软。”

第二季民间消费料仅成长0.2%，第一季为成长0.6%。民间消费约占GDP的六成。

调查显示第二季资本支出料下降0.1%，第一季降0.7%。

内阁府将于8月14日2350GMT公布GDP数据。

日相安倍晋三的内阁本周宣布了一项刺激计划，未来几年总支出规模达到28万亿日圆。政府估计该刺激计划将在短期内让实质GDP增加约1.3%。

内阁府还将于周二2350GMT公布6月核心机械订单数据，料为三个月来首次出现增长。该数据是资本支出的领先指标。

波动较大的机械订单数据是一个反映资本支出状况的重要领先指标。预计6月机械订单增长3.1%，5月为下滑1.4%。

扣除船舶和电子设备的核心机械订单6月同比料下降4.2%，5月为下滑11.7%。

“公司的资本支出计划还不是太糟糕。但大环境，比如日圆走强和需求疲弱都不是有利条件。”第一生命经济研究所的首席分析师新家义贵说道，“资本支出下降的风险正在加大。”

财务省周一将公布6月经常帐数据，预计将显示有1.0567万亿日圆（104.5亿美元）的盈余。

这将成为日本连续第24个月录得经常帐盈余，但日圆走强料削弱海外收入转换为日圆后的价值。

日本央行发布的7月日本企业物价指数(CGPI)料为同比下滑4.0%。（完）