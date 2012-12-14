路透调查: 日本经济料在明年初摆脱衰退,央行将进一步放宽政策

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"日本仍承受通缩压力,且这样的压力不容易消散.日本央行可能会在12月宽松政策,1月在政治压力下可能也会再次宽松,"信金中央金库分析师角田匠表示.
如果自民党一如预期胜选,日本央行将如何因应的问题,18位回复问题的分析师中有12位认为,央行会与安倍提议的2%通胀率目标相一致,目前央行的目标为1%.
有少数受访者对于日本央行采取无限度宽松和舍弃对超额准备付息0.1%措施的看法存在分歧.
18受分析师中有10位认为,日本央行不太可能调降其指标利率至零以下,目前隔拆利率为0.0-0.1%.
"经济有一些正面迹象,像是工业生产改善,且11月汽车销售出现一些复苏,"NLI基础研究所齐藤太郎表示.
"主要的假设情景是经济将在明年初逐步复苏,但时间上有延后的风险."(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。