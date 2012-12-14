路透调查: 日本经济料在明年初摆脱衰退,央行将进一步放宽政策

"日本仍承受通缩压力,且这样的压力不容易消散.日本央行可能会在12月宽松政策,1月在政治压力下可能也会再次宽松,"信金中央金库分析师角田匠表示.

如果自民党一如预期胜选,日本央行将如何因应的问题,18位回复问题的分析师中有12位认为,央行会与安倍提议的2%通胀率目标相一致,目前央行的目标为1%.

有少数受访者对于日本央行采取无限度宽松和舍弃对超额准备付息0.1%措施的看法存在分歧.

18受分析师中有10位认为,日本央行不太可能调降其指标利率至零以下,目前隔拆利率为0.0-0.1%.

"经济有一些正面迹象,像是工业生产改善,且11月汽车销售出现一些复苏,"NLI基础研究所齐藤太郎表示.