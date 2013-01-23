更新版-路透调查: 分析师上调日本经济增长预估,因刺激举措与日圆贬值

(新增细节)

* 多位分析师表示,单靠央行放宽政策无法提振经济

* 分析师预估刺激措施将为GDP贡献0.7个百分点的增长率

* 日圆贬值及中美经济改善有助于日本出口企业

记者 Kaori Kaneko 编译 隋芬

路透东京1月23日 - 路透调查显示,分析师上调了对日本截至2014年3月止的下一财年的经济增长预期,因为新政府的刺激性支出、对货币政策进一步宽松的预期以及日圆回落,都将帮助到经济.

调查于1月15-18日进行,当时日本央行还未宣布上调通胀率目标至2%及承诺无上限的资产购买.

不过分析师说,央行的最新措施不会从根本上改变整体经济前景.采用新通胀目标以及资产购买承诺大致符合预期,且后者要到明年生效.

"对日本来说,重要的是经济增长策略.日本央行已经采取了足够的宽松动作,而光靠货币宽松是无法提振经济的."明治安田生命经济师小玉佑一表示.

"政府需采取比如放宽管制等一些措施,来帮助创造一个环境,让民间部门能够投资."

在日本央行决策宣布后,日圆扳回了近期的部分跌幅,反映出对新资产购买计划推迟实施的失望情绪,但分析师仍认为日圆跌势未变.

本月稍早,日本政府批准了价值10.3兆(万亿)日圆的经济刺激方案,规模为全球金融危机以来最大.

"到4-6月前后,政府在公共项目上刺激性支出的效果将得到体现,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示.

受访25位分析师中,多数人上调了对下一财年的经济增长预估,预估中值由上个月时的1.3%变为1.8%.

日本政府周三发布了月度经济报告,八个月来首次上调对经济的看法,因为民间消费保持坚挺,且日圆贬值和股市走高使企业信心显现改善迹象.

**刺激措施效果疑团**

分析师说,中美经济的温和复苏将支撑日本的出口与工业生产.这两方面去年因欧债危机及中日领土争端而受创.

消费税上调前的需求热潮也预计会带动民间消费;日本拟于2014年4月上调消费税.

但很多分析师警告,如果政府后续不能跟进政治上难度更大的经济改革,比如放开受保护的农业的管制,则刺激措施对经济的提振作用只会是短暂的.

分析师在本次调查中预估,10兆日圆财政支出将创造162,500个岗位,使经济增长率提高0.7个百分点.

这远低于政府自身的预测.政府认为,其支出计划将刺激出地方政府和民间企业10兆日圆的投资,有望创造600,000个新岗位,使经济增长提升2个百分点.

关于预测日本何时摆脱10年来的通缩,分析师仍持保守态度,称收入增长将跟不上经济增长的脚步.

扣除食品的核心消费者物价指数(CPI)本财年料下降0.1%,下一年料增长0.1%.整体CPI在2014年4月开始的财年料大涨2.3%,但纯粹是由于消费税上调的影响.(完)