调查：日本和美国近期可能展开贸易谈判

路透东京4月13日 - 路透调查访问的多数分析师预测，近期日本将和美国进行双边贸易谈判。下周两国将展开高层经济对话。

日本和美国将在4月18日召开经济对话，美方由副总统彭斯率团，日方由副首相麻生太郎领衔。对话将涉及宏观经济政策、基础设施投资以及贸易等问题。

调查显示，37位受访分析师中有16位表示，担心此次对话可能伤害到日本。15位分析师表示，不预期对话能取得多大成果，仅有少数分析师预期将产生积极影响。

一些分析师预期，这次会谈将为未来的双边贸易谈判打下基础。

“预测这次的日美经济对话将发展成为贸易谈判是合情合理的，因为美国认为日本对美的贸易顺差是不公平商业行为的的结果，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

本次于4月4-12日期间进行的调查显示，37位分析师中有29位称，会在不久的将来进行双边贸易谈判；另外八位分析师则称这不太可能。

美国总统特朗普在1月走马上任后，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并宣布华府将寻求一对一的贸易协定。他的保护主义贸易政策可能伤害到以出口为导向的日本经济。

“华府有可能要求日本对已在TPP中达成协议的事项作出让步，两国可能会转入针对汽车等具体领域进行谈判，以削减美国的贸易赤字，”IHS Economics首席经济学家Harumi Taguchi称。

一位直接参与会谈筹备工作的人士周四对路透称，美国正积极推动在与日本的高阶经济会谈中，让贸易成为一个重要议题。但日本对此并不乐见，力求避免让会谈变成美国施压削减双方贸易不平衡状态的论坛。

**日本央行政策展望**

同时，大多数分析师仍认为，日本央行下一步行动将是缩减超宽松货币政策。

38位分析师中，有30位预计日本央行将逐步退出刺激政策，其余分析师认为日本央行若改变政策则可能进一步放松。这与上次调查结果基本相符。

“日本央行强调，维持通胀动能比尽早实现2%的通胀目标更重要，”摩根大通证券首席分析师Hiroshi Ugai表示。

“因此，我们预计日本央行下一步政策行动将是缩减刺激举措，即便该央行无法在2018财年实现2%的通胀目标。”

一些分析师推迟对日本央行下一次行动时间的预期。

认为央行将会在今年下半年行动的分析师有五位，低于上月调查时的10位，另有七位分析师预估时间是在明年上半年，有八位分析师认为要到2018下半年才会推进。

11位分析师预期日本央行在2019年或之后采取行动，高于前次调查的八位。少数分析师不愿预期政策时点。

当被问及日本央行若决定要收回刺激政策、将会采取哪些行动的问题时，多数分析师预期央行将把10年期公债收益率目标从目前的0%左右上调。其他分析师则表示，央行将会把适用于商业银行存放在央行的超额储备金利率从负0.1%上调。

分析师预估日本经济在4月开始的本财政年度将成长1.3%，次一财政年度则料成长1.1%。这分别高于上月预估的1.2%及1.0%。

日本包含油品但排除生鲜食品价格的核心消费者物价料将在本财年上涨0.8%，次一财年则料成长1.0%，大致和3月调查看法相同。(完)