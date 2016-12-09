调查：特朗普对TPP的立场和贸易保护主义倾向料打压日本经济

2015年12月9日，日本东京，图为夕阳下驶经港口的一艘船。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月9日 - 路透对分析师的访查显示，美国总统当选人特朗普计划退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)以及贸易保护主义主张，可能令日本经济面临压力。

虽然特朗普将提高财政支出并促进美国经济加快增长的预期料利好日本，但围绕美国下届政府贸易政策的忧虑，凸显日本经济对出口的依赖。

路透调查中的33名分析师中，有30人称特朗普使美国从TPP退出的计划，将对日本产生负面影响，并对特朗普竞选时威胁称针对墨西哥和中国进口商品征收高额关税表示忧虑。

他们还担心日圆近期走软趋势可能发生逆转，全球决策者仍警惕特朗普在1月20日就职之后，是否推行他竞选时在贸易、移民和外交政策方面说过的强硬举措。

调查结果支持另外一项路透本周稍早对日本公司的调查，后者显示远超过三分之一的公司认为，全球贸易面临因美国可能兴起的保护主义而萎缩的风险。

农林中金总合研究所首席研究员南武志表示，有关特朗普将如何制定贸易政策的不确定性“或将对日本有不利影响，因中国和墨西哥可能将成为目标，而日本企业在这两个国家都有工厂。”

这项调查是在11月29-12月7日期间所做。调查显示，多数分析师认为如果特朗普在削减公司税和基建投资方面达到预期的话，日本出口商就会受益。

“有这样一种预期，即特朗普当政后美国经济将对日本具有正面的溢出效应，”Minami称。

日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长2.2%，大幅下修为增长1.3%。

日本第三季GDP修正数据公布前路透对40名分析师的调查显示，截至3月的财年日本经济料增长1.0%，接下来两年将保持这种温和增速。

**日本央行料将增加刺激**

回答有关日本央行下一步举措这个额外问题的31名分析师中，21名仍认为该央行将进一步放宽政策。但10名预计日本央行的下一步行动将是退出超宽松货币政策，人数多于上次调查。

预期进一步宽松的分析师中，约80%表示时间可能在明年下半年某个时候。一些分析师称，只有日圆再次大幅升值，日本央行才会这么做。

“我们预计在新政策框架下，日本央行将在一段时间内维持当前刺激举措的速度，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

“但如果日圆大涨，日本央行可能采取额外的刺激措施。”

日本央行9月将政策目标从基础货币转向利率，此前实施了三年的大规模资产购买计划未能实现2%的通胀目标。

预估中值显示，日本央行在明年年底前将把10年期日债收益率维持在零附近，同时维持对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负0.1%的利率。

一些分析师预计，日本央行将从明年第二季开始，将每年扩大基础货币的速度从当前的80万亿(兆)日圆下调。(完)