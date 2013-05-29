路透调查：日本4月核心CPI降幅料放缓，但日央行通胀目标似仍难达到

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.4%
* 消费者支出料暂时放缓
* 制造业产出或将连续第五个月上升，因出口回升
路透东京5月29日 - 日本通缩状况4月可能进一步缓解，且制造业产出上升，但分析师称日本央行不太可能在两年时间内达到2%的通胀率目标，因需求不会很快达到与过度供应相匹配的水准。
周五将公布一系列经济数据。路透调查显示，4月家庭支出在第一季快速增长后料略微降温，但支出或因消费者信心改善而重获动能。
4月工业生产料增长0.6%，实现连续第五个月增长，暗示日本首相安倍晋三的刺激政策持续提振经济成长，不过从信心改善到工业活动增强的转变仍是逐步推进的。
“我认为两年时间很难达到2%的通胀率目标，因为存在负产出缺口，而且价格竞争激烈，”Mizuho Securities Research & Consulting Co.资深分析师Norio Miyagawa称。
“不过，有关安倍晋三的良好人气可能将持续。出口正在改善，生产将会追随这一趋势。”
路透调查显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.4%。核心CPI不包括生鲜食品价格，但包括能源价格。
这将较3月0.5%的同比跌幅放缓，部分归因于能源价格上涨。
日本央行4月推出大刀阔斧的刺激政策，承诺在不到两年时间内向日本经济挹注1.4万亿(兆)美元，以在约两年时间内达到2%的通胀率目标。
许多民间分析师表示，用两年时间达到这一目标过于雄心勃勃，目前有迹象显示日本央行政策委员会内部也出现分歧。
路透调查还显示，4月受薪者家庭支出料亦较上年同期下降2.0%。
就业市场的另一项数据料将显示，4月失业率持稳于4.1%，求才求职比料从3月的0.86升至0.87。
分析师预计未来几个季度经济复苏将加速，因受出口和民间消费支撑。但经济前景面临的风险犹存，包括全球经济的不确定性，这点在日本的两大出口市场--美国和中国近期出炉一连串疲弱的经济数据后更加明显。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜/徐文焰)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。