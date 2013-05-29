路透调查：日本4月核心CPI降幅料放缓，但日央行通胀目标似仍难达到

* 4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.4%

* 消费者支出料暂时放缓

* 制造业产出或将连续第五个月上升，因出口回升

路透东京5月29日 - 日本通缩状况4月可能进一步缓解，且制造业产出上升，但分析师称日本央行不太可能在两年时间内达到2%的通胀率目标，因需求不会很快达到与过度供应相匹配的水准。

周五将公布一系列经济数据。路透调查显示，4月家庭支出在第一季快速增长后料略微降温，但支出或因消费者信心改善而重获动能。

4月工业生产料增长0.6%，实现连续第五个月增长，暗示日本首相安倍晋三的刺激政策持续提振经济成长，不过从信心改善到工业活动增强的转变仍是逐步推进的。

“我认为两年时间很难达到2%的通胀率目标，因为存在负产出缺口，而且价格竞争激烈，”Mizuho Securities Research & Consulting Co.资深分析师Norio Miyagawa称。

“不过，有关安倍晋三的良好人气可能将持续。出口正在改善，生产将会追随这一趋势。”

路透调查显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.4%。核心CPI不包括生鲜食品价格，但包括能源价格。

这将较3月0.5%的同比跌幅放缓，部分归因于能源价格上涨。

日本央行4月推出大刀阔斧的刺激政策，承诺在不到两年时间内向日本经济挹注1.4万亿(兆)美元，以在约两年时间内达到2%的通胀率目标。

许多民间分析师表示，用两年时间达到这一目标过于雄心勃勃，目前有迹象显示日本央行政策委员会内部也出现分歧。

路透调查还显示，4月受薪者家庭支出料亦较上年同期下降2.0%。

就业市场的另一项数据料将显示，4月失业率持稳于4.1%，求才求职比料从3月的0.86升至0.87。

分析师预计未来几个季度经济复苏将加速，因受出口和民间消费支撑。但经济前景面临的风险犹存，包括全球经济的不确定性，这点在日本的两大出口市场--美国和中国近期出炉一连串疲弱的经济数据后更加明显。(完)