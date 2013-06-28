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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 09:04 BJT

《即时观点》日本5月CPI七个月来首次停止下滑，工业生产增速超预期

第一生命经济研究所分析师KOICHI FUJISHIRO：

5月工业生产数据相当好，因海外需求持续旺盛，而且亦受日圆走软影响。

我们都认为，如果日圆贬值更严重，工业生产会快速上升，而现实是，增长步伐有些令人失望。

汽车产业表现强劲，我不特别担心这个产业，但电子产品行业表现疲弱，未来我们不得不加以密切关注。

从现在起最重要的是海外市场的状况。我预计美国市场需求将维持稳健，但我担心新兴市场的情况，因为近期这些市场走势动荡，而且他们的货币贬值，而这反过来不利日本出口。我们不得不关注这一趋势是否会改变。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)
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