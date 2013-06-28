《即时观点》日本5月CPI七个月来首次停止下滑，工业生产增速超预期

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
第一生命经济研究所分析师KOICHI FUJISHIRO：
5月工业生产数据相当好，因海外需求持续旺盛，而且亦受日圆走软影响。
我们都认为，如果日圆贬值更严重，工业生产会快速上升，而现实是，增长步伐有些令人失望。
汽车产业表现强劲，我不特别担心这个产业，但电子产品行业表现疲弱，未来我们不得不加以密切关注。
从现在起最重要的是海外市场的状况。我预计美国市场需求将维持稳健，但我担心新兴市场的情况，因为近期这些市场走势动荡，而且他们的货币贬值，而这反过来不利日本出口。我们不得不关注这一趋势是否会改变。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。